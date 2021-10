Buitenland

Nadat man (44) stierf is nu ook kindje (6) overleden door val in vijver België

Het jongetje van 6 dat donderdag in Halle in een vijver viel en in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd overgebracht, is zaterdag alsnog overleden. Dat meldt het Belgische parket. Eerder was al een 44-jarige man die de jongen en zijn 11-jarige broertje probeerde te redden al om het leven gekom...