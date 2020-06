’Doodgaan is onderhand stervensduur’

Dit alles valt buiten de uitvaartkosten die door de uitvaartverzekering worden vergoed, zoals de afscheidsdienst, de kist en de grafsteen (tel. 9/6). Maar een grafsteen moet vaak ook nog apart gekocht worden. En natuurlijk is het afhankelijk van welke steen je kiest, maar je kunt al snel rekenen op twee- tot drieduizend euro.

Kortom, dood gaan is hartstikke duur en hoewel een uitvaartverzekering de uitvaart veelal dekt (ook niet altijd wanneer de verzekering te laag is geworden), komen de bijkomende kosten zoals bovengenoemd op rekening van de nabestaanden. Je moet het maar wel net hebben want veel mensen hebben na zoveel crisisjaren en die er nog aankomen totaal geen buffer meer.

Het verschil per gemeente qua kosten zou eens bekeken moeten worden. Laat begraafplaatsen in Groningen maar eens uitleggen waarom zij zoveel rekenen t.o.v. Losser; het verschil is absurd!

P. van Neck, Rotterdam