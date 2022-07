’Gratie Masmeijer middelvinger naar politie’

Toen waren zulke hoeveelheden nog groot nieuws. Hij ontliep zijn lot niet ondanks de bijstand van advocaat Knoops -toch wel één van de beste strafpleiters van Nederland- en werd veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf.

Wie de gevangenissen in België kent weet dat dit een zware straf is. Daar wil je echt niet zijn. Daar heb je tenminste nog echte gevangenissen, die verre van een hotelstatus afstaan. Maar het geluk is hem goed gezind en op een gegeven moment wordt hij naar Nederland overgebracht om de rest van de jaren uit te zitten. Hoe hem dit gelukt is? Dat vraagt iedereen zich tot op heden nog steeds af.

En dan, als een donderslag bij heldere hemel staat hij in Nederland weer op straat. De Koning verleende hem gratie. Nederland totaal verbijsterend achter latend. En daarmee in feite een dikke middelvinger trekkend naar al die politiemensen die dagelijks met de ellendige gevolgen van dat soort onverlaten geconfronteerd worden. Dat moet hij zeker in een vlaag van verstandsverbijstering hebben gedaan. Een andere verklaring is vooralsnog niet voorhanden.

Verder is gebleken dat het OM aan minister Weerwind van Rechtsbescherming heeft geadviseerd om hem juist géén gratie te verlenen. En wat voor rol speelt premier Rutte in het geheel. Heeft hij er als direct aanspreekpunt van de Koning vanaf geweten? Hoe dan ook, de 'Taghies en Holleeders' in ons land kunnen zich wat geruster voelen en hoeven dus nog niet te wanhopen. Wellicht gloort er nu voor hen ook nog enige hoop aan de einder.

Jan Muijs, Tilburg