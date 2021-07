Uitslag Stelling: Lof voor Peter R. de Vries

Twee derde van de stemmers vindt de aanslag ook een aanslag op de rechtsstaat. ,,Het bedrijven van onafhankelijke journalistiek is essentieel voor de rechtsstaat”, zo meent een respondent. Daarbij vindt driekwart dat de overheid medeschuldig is aan het voorval, omdat zij nalatig is geweest bij het bestrijden van de georganiseerde misdaad. ,,Journalisten zouden niet beschermd hoeven worden, als de overheid eindelijk eens werk zou maken van de keiharde aanpak van criminelen in ons land. De woorden 'ik ben geschokt' betekenen anders namelijk helemaal niets.”

Slechts een derde van de deelnemers meent dat misdaadjournalisten die bezig zijn met bepaalde zaken verplicht bescherming zouden moeten krijgen. Eén van hen stelt: ,,Eigenlijk is het te gek voor woorden dat journalisten vogelvrij zijn, als het ware. Dat is natuurlijk onacceptabel. Er zou inderdaad - al dan niet gedwongen - beveiliging moeten komen voor journalisten.” Een ander vindt juist dat journalisten niet verplicht beschermd moeten worden. ,,Als je bescherming vraagt van de overheid, dan kan die daar voorwaarden aan verbinden.” En sommigen vinden dat journalisten die zich in een mijnenveld begeven, daar zelf voor kiezen en daardoor ’niet te beschermen’ zijn. Journalisten moeten dan geen aparte status hebben: ,,In ander beroepen lopen mensen wel meer risico. De ophef is nu groot omdat het over een bekend persoon gaat.”

Twee derde van de deelnemers heeft wel het idee dat journalisten steeds meer belemmerd worden bij het uitvoeren van hun werk. Een flinke meerderheid vindt daarbij dat de onafhankelijke journalistiek meer ondersteuning zou moeten krijgen. Zo stelt iemand: ,,Journalisten nemen grote risico's om het publiek op de hoogte te houden. Deze risico's moeten worden afgedekt, desnoods leg je dat vast in de wet.”

Na eerdere bedreigingen is er discussie geweest over de locatie waar vandaan RTL Boulevard wordt uitgezonden, het centrum van Amsterdam. Een deelnemer die pleit voor meer beveiliging: ,,Een locatie op een anonieme plek met een slagboom en een portier zou natuurlijk veel beter zijn.” Toch vinden de meesten niet dat het programma voor een andere plek had moet kiezen. Een respondent vindt dat het programma weliswaar in Amsterdam had kunnen blijven, maar: ,,Er had een beveiliger moeten meelopen naar auto van De Vries.”

Na de aanslag gingen er beelden rond op Twitter en WhatsApp. De ene helft van de deelnemers vindt dit schokkend, de andere helft niet. Een tegenstancer verklaart: ,,Het is echt schandalig dat dit soort beelden vertoond worden op sociale media.” Een ander vindt de drukte over de beelden juist hypocriet. „Mensen zijn in shock, terwijl ze ook naar de bloederigste films kijken en beelden van slachthuizen.”

Peter R. de Vries staat bekend als crimefighter die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Twee derde heeft bewondering voor hem. ,,Het is een aparte kerel, maar wat hij voor elkaar heeft gekregen verdient diep respect en bewondering”, klinkt het.