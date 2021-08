Premium Het beste van De Telegraaf

Wanhoopsdaad: truc PvdA en GL voor plek aan formatietafel

Door de hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Met een truc proberen de PvdA en GL een plek aan de formatietafel te veroveren. De twee partijen willen via een fractiefusie samen optrekken bij de besprekingen over een nieuw kabinet. De zet moet de blokkade doorbreken die VVD en CDA hadden opgeworpen. Mark Rutte en Wopke Hoekstra willen niet met vijf partijen in een coalitie en dus naast D66 hoogstens met eventueel de PvdA óf GL in zee.