Uitslag Stelling: Huiseigenaar als melkkoe

Het label moet bij de taxatie van een huis een indicatie geven van het risico op problemen met de fundering. Zo’n 250.000 huizen zullen een hoog risicolabel krijgen. Deze huizen worden hierdoor moeilijk verkoopbaar, denkt men. „Diefstal van degenen die nu een koopwoning hebben”, reageert een verontwaardigde stemmer. En: „De huiseigenaar als melkkoe, na het energielabel nu het funderingslabel. Pure geldklopperij” Daarbij hebben weinig deelnemers er vertrouwen in dat de taxateurs die het label opnemen in het taxatierapport voldoende kennis hebben om een juiste risico-inschatting te geven. Er zal toch altijd nog een expert naar moeten kijken. „Het label heeft geen enkele waarde, alleen gedegen onderzoek kan de staat van de fundering vaststellen. En wie gaat dat betalen?”

Het merendeel is het hiermee eens en vindt het verplichten van dit label oneerlijk tegenover huiseigenaren die „niets kunnen doen aan de verzakking van de grond door een laag waterpeil.” Eigenaren worden op extra kosten gejaagd en de verantwoordelijkheid wordt op hen afgeschoven, stellen veel deelnemers. „Onze Waterschappen zijn aansprakelijk in deze. Zij worden vorstelijk betaald om ons grondwaterpeil op orde te houden, dus schadeclaims kunnen die kant op”, reageert iemand. Een ander gaat hierop door en wijst erop dat de oorzaak grotendeels ligt bij het verlagen van het grondwaterpeil. „Woningbezitters worden nu op forse kosten gejaagd als gevolg van overheidsbeleid.” Een respondent stelt ook andere partijen aansprakelijk: „Verhalen bij vastgoedmaatschappijen en projectontwikkelaars van woningen. Zij hebben destijds berekeningen gedaan van de grond en fundering.”

Dat de verzekering schade aan funderingen van een huis als gevolg van droogte niet dekt omdat het niet zou gaan om een ’onvoorziene gebeurtenis’ vinden de meeste respondenten schandalig. „Verzekeraars duiken weer weg.”

Ongeveer een derde van de stemmers ziet echter vooral de voordelen van een verplicht funderingslabel voor potentiële kopers: „Zij dienen beschermd te worden tegen verborgen gebreken en volledig inzicht te hebben in de staat van een huis.” Het risico dat een koper een kat in de zak koopt wordt hierdoor beperkt. „Als nieuwe eigenaar is het heel goed om te weten dat je misschien funderingsherstel moet gaan doen.” Van makelaars moeten ze het namelijk niet hebben, stellen sommigen. „Makelaars liegen hier zo vaak over.” En: „Alles begint bij een fundament waar men op kan bouwen”

Daarom is transparantie zo belangrijk. Vooralsnog is het funderingslabel openbaar en kan iedereen het inzien op www.kcaf.nl. Waarschijnlijk gaat dit eind 2020 op slot en zullen alleen makelaars en taxateurs toegang krijgen. Dan schiet het zijn doel voorbij, vindt men: „Openbaar houden, anders krijg je handjeklap tussen makelaars en taxateurs.”

Voor degenen die het huidige register al hebben bekeken was dit veelal schokkend: „Bij mij in de straat gekeken, krijg zowat een hartverzakking, herstelkosten: €200.000, bij de buurman €400.000!”