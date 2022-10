Premium Het beste van De Telegraaf

Onze leiders lijken niet te beseffen dat zij met goede intenties kwaad kunnen aanrichten

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

Afgelopen zondag werden voor een huis in Apeldoorn de „herinneringssteentjes” voor de grootouders van mijn Jessica geplaatst. Haar vader, de grote schrijver G. L. Durlacher, had daar in de oorlog enige tijd met zijn ouders gewoond. Ze waren gevluchte Duitse joden.