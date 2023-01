’Autodiefstal heeft te lage prioriteit’

Bij het aangifte doen vertelde de politie dat de opsporing geen hoge prioriteit heeft. Wel keurig afgehandeld door de verzekering, maar de frustratie blijft: de bendes wéten dat de politie er een lage prioriteit aan geeft en door jarenlange bezuinigingen marginaal is toegerust voor goede misdaadbestrijding. Zo is de pakkans minimaal en mochten de rovers ooit tegen de lamp lopen, dan is het met een taakstrafje al snel bekeken. Het wordt tijd dat in Nederland meer wordt geïnvesteerd in goed uitgeruste politie en dat er straffen worden gegeven waar een afschrikwekkende werking van uitgaat.

Cees Dekker, Emmeloord