’Waken voor vocht in woning’

Vanwege de wisselende weersomstandigheden in de herfst is de kans groot dat in de woning vochtproblemen voordoen. Er is onvoldoende kamertemperatuur om vocht te voorkomen met gevolgen voor de gezondheid. Astmatische personen en ouderen ondervinden hiervan het meeste last en maken hen derhalve nog kwetsbaarder. Overmatige opeenhoping van vocht is bovendien slecht voor de isolatie van woningen. De problemen in de sociale huurwoningen hebben dit al eerder aangetoond. Opgepast moet worden dat het paard niet achter de wagen wordt gespannen.

H. de Greef