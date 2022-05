Mythe rond goud helpt Filipijnse dictatorszoon aan de macht

Premium Buitenland

Eerste uitslagen: gevoelige klap Hezbollah bij verkiezingen Libanon

Hezbollah heeft een gevoelige klap opgelopen bij de verkiezingen in Libanon, aldus de eerste uitslagen. Traditionele bondgenoten van de terreurbeweging staan op verlies, waardoor het de vraag is of Hezbollah zal terugkeren in een nieuwe regering. De definitieve uitslag wordt dinsdag verwacht.