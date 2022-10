Premium Het beste van De Telegraaf

Koning Charles moet zich nu ineens inhouden

Door JOOST VAN MIERLO Kopieer naar clipboard

LONDEN - Arme Charles III. Zijn moeder is nog geen twee weken begraven of hij merkt al hoe knellend het keurslijf is waar hij als koning in wordt geperst. Zo heeft hij zijn voordracht voor de komende klimaatconferentie COP27 in Egypte af moeten zeggen. Het past nu eenmaal niet bij een staatshoofd om ‘zijn’ regering voor de voeten te lopen.