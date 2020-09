Onbuigzame Robben als inspiratie

Dit is zo’n slecht advies aan diegene die de hele regio enthousiast maakte met zijn komst naar z’n oude club in een tijd dat je alleen maar negatieve berichten leest. ’Snel uithuilen en keihard doorgaan’ is het antwoord van Arjen en daarmee toont hij zich een echte Groninger want zo is de mentaliteit van de mensen in het noorden. Voor mij en velen met mij is Arjen het symbool van echte liefde voor zijn oude club en vriendschap voor degenen die zich hiermee verbonden voelen. Ik (89) ben invalide na een ernstig ongeluk, maar Arjen inspireert mij door te gaan.

Herman Gorter,

Doesburg