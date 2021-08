Premium Financieel

Column: samenwerking tegen opwarming moet sneller, inniger en grootser

Twee jaar. Minimaal. Iedereen was het erover eens was dat het lang zou duren voordat een coronavaccin in miljoenen armen kon verdwijnen. In een paar maanden wisten wetenschappers de klus te klaren. Al te gemakkelijk vergeten we wat voor een formidabele prestatie dat is. In tijden van crisis blijkt d...