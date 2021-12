Premium Het beste van De Telegraaf

Zijn er eigenlijk mensen die de hondenbaan van minister of staatssecretaris ambiëren?

Het kabinet is met kerstreces, maar het politieke pimpampetten is begonnen: wie staan er in januari naast de koning op het bordes? De dans om de poppetjes is deze keer om meerdere redenen bijzonder interessant. Zijn er eigenlijk wel mensen die deze hondenbaan ambiëren?