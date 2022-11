Brief 3: ’We zijn veel te kwistig met drinkwater’

Bekijk ook: Kabinet zet rem op gebruik drinkwater

Veel douchen en onnodig de kraan open voor van alles en nog wat, ja daar moeten we wat aan doen. En dat geldt ook voor alle rotzooi die op straat wordt gegooid. Als de burgers dit doen dan hebben wij op het gehele wanverbruik nog niet veel bespaard al wordt dat wel weer zo gesteld in Den Haag en de media. Kom met echte cijfers van het waterleidingbedrijf en wat zien we dan, dat mooi heerlijk zuiver drinkwater wordt verspild voor koeling en schoonmaak in fabrieken en bedrijven. En wat te denken van de datacenters, laat die cijfers zien en stop met burgers de schuld te geven. De problemen van het grondwater zijn mij, als eenvoudig burger, al ruim 20 jaar bekend. Met opvangen van regenwater kan nog veel verdiend worden, om maar iets te noemen. Samen moeten we trots worden op ons heerlijke drinkwater waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met bronwater.

Harry Rijff

