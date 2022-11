Brief 1 ’Harde kern maakt er zooitje van’

Bas Overmars vraagt zich af hoe naïef je kan zijn om geen maatregelen te treffen a.s donderdag als Marokko tegen Canada speelt.

Grote gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag verwachten komende donderdag als Marokko tegen Canada speelt geen maatregelen te hoeven treffen en gokken op een leuk feestje. Een totale beleidsmisser of angst voor escalatie, maar je kan er zeker van zijn dat er na verlies én zelfs winst een geweldsuitbarsting plaats zal vinden. Dat is toch wel bewezen na de overwinning die Marokko op België boekte?! Er bestaat namelijk in alle steden een harde kern die er op uit is om er een zooitje van te maken. Dat de driehoek dat nu nog niet doorheeft, geeft te denken. Om met Johan Cruijff te spreken: je gaat het donderdag pas zien als je het doorhebt! Prettige wedstrijd!

Bas Overmars, Amsterdam