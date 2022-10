Brief 2 ’Geld over en toch bezuinigen?’

Het probleem speelt vooral bij de extra investeringen in defensie en onderwijs. Het is wel vreemd dat de overheid met zoveel miljarden euro’s op de plank, weliswaar voor de arbeidsmarkt, toch de inkomensondersteuning AOW(ioaow) voor ouderen wil afschaffen. Minister Kaag moet wél een hekel hebben aan ouderen, denk ik zo. Zij die tijdens hun werkzame leven nuttig zijn geweest voor de economie worden keihard gepakt door Kaag en haar anti-ouderenbeleid. Iedere keer als je denkt dat de bodem in zicht is, heeft D66 weer iets anders bedacht om ouderen te schofferen.

Herman de Haas, Rotterdam

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: