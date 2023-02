’Voorbereid op ergste scenario’

Binnen de eurozone zijn de economische verschillen tussen de landen te groot. Bovendien hebben met name de zuidelijke landen een te hoge staatsschuld. Bereid u voor op zware tijden. Zorg dat u contant geld in huis heeft en leg een noodvoorraad aan. Daarin mogen een zaklantaarn met batterijen, kaarsen, dekens, wc-papier en een EHBO-doos niet ontbreken. Daarnaast 2 liter flessen water, houdbaar eten en drinken. Te denken valt aan multivitaminen, energierepen, ingeblikt eten, pakken rijst en pasta. Maar ook aan houdbare melk, havermout, olie/boter, koffie, thee en kruiden. Zoals de Engelsen het zo treffend zeggen: ’Laten we hopen op het beste, maar voorbereid zijn op het ergste’.

E.L. Dobber, Lelystad