Ombudsman: Veel gedoe met DigiD

In eerste instantie lijkt dat goed te gaan. Maar jammer genoeg blijkt na een paar maanden dat ze helemaal niet kan inloggen. Haar Burger Service Nummer is niet meer geldig, omdat het is gebaseerd op haar oude sofinummer. Hierdoor is haar DigiD ook niet geldig en kan ze ook niet meer in de Berichtenbox van MijnOverheid.nl. Dat is natuurlijk erg vervelend, want je bent er nogal afhankelijk van.

Astrid dient een klacht in en wordt op een gegeven moment gebeld door Logius, de organisatie die binnen de overheid digitale producten verzorgt.

Daar geven ze aan dat het een ingewikkeld ict-probleem is. Er moeten handmatige aanpassingen gedaan worden. De boodschap is dat ze ermee aan de slag gaan.

Steeds krijgt Astrid vriendelijke telefoontjes dat ze ermee bezig zijn, maar ondertussen kan ze al bijna een jaar niet meer bij haar Berichtenbox. Dat is heel irritant, want in die Berichtenbox staan onder andere berichten van de Belastingdienst.

Tot haar geruststelling krijgt ze haar berichten wel via de papieren post, maar ze vertrouwt het niet helemaal. Je weet nooit helemaal zeker of er toch geen belangrijke berichten in die inbox staan, waar je op moet reageren.

Om de zoveel tijd neemt ze maar weer contact op en dan wordt haar weer vriendelijk uitgelegd dat ze er mee bezig zijn en dat de oplossing nu heel dicht in de buurt is. En dan hoort ze er weer weken niet van.

Het is natuurlijk fijn dat er af en toe telefonisch contact is. Maar Astrid heeft op een gegeven moment niks zwart op wit om op terug te vallen en ze weet niet waar ze aan toe is.

Uiteindelijk heeft ze contact gezocht met de Nationale ombudsman. Met de vraag of wij haar kunnen helpen. Wij hebben contact opgenomen met Logius voor opheldering. Daarna was haar probleem vrij snel opgelost.

Ruim een jaar nadat ze terug is gekomen naar Nederland heeft Astrid eindelijk digitale toegang tot de overheid. Fijn! Maar het DigiDuurde wel lang.

* Gefingeerde naam