’Huisdier niet zomaar even afdanken’

Inmiddels ben ik 65 jaar en 30 jaar geleden heb ik 15 jaar als vrijwilliger op een dierenambulance gewerkt. Ervaringen die ik heb opgetekend in mijn boekje ’Alle dieren, groot en klein, belevenissen op een dierenambulance’. In die jaren heb ik, iedere zomervakantie weer, honden uit het bos gehaald, werden katten en knaagdieren over het hek bij het dierenasiel gegooid (ja, echt!) en kwamen mensen met de meest doorzichtige smoesjes een ’aangelopen’ dier afgeven. Natuurlijk is het eerste credo ’bezint eer gij begint’ (aan een huisdier) maar alstublieft, als uw huisdier niet mee kan of mag op vakantie, zoek dan een goed en liefdevol tehuis of pension. Uw huisdier is het hele jaar uw buddy, uw maatje, geeft u liefde en dankbaarheid voor het bakje eten, uw aandacht en een aai of knuffel. Hij of zij vertrouwt u blindelings, beschaam alstublieft dat vertrouwen niet door het dier in een bos of op een parkeerplaats achter te laten. Het is en blijft een gezinslid en neem daarvoor dan ook de verantwoordelijkheid. Uit naam van alle huisdieren: dank u wel!

Gerard Scheffer, Heerlen