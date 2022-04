Uitslag Stelling: ’Nee’ tegen vakantievariatie

Veel stellingdeelnemers (74%) vragen zich af of het herverdelen van de vakantieweken wel nut heeft voor het geval er een gevaarlijke virusvariant opduikt. „Om nou alles om te gaan gooien voor het geval corona weer toeslaat... Daar geloof ik niet in”, aldus één van hen. „Voor een ernstige griep die elk jaar kan opduiken zijn de schoolvakanties ook nooit omgegooid”, reageert een ander. „Het kabinet moet eens ophouden over dat coronabeleid voor de verre toekomst, niemand kan in de toekomst kijken.”

Vooral voor ouders zou het verlengen van de kerstvakantie een zware dobber zijn, geloven velen. De meesten (84%) verwachten dan ook niet dat ouders er blij mee zullen zijn. „Drie weken kerstvakantie is veel te lang. Hoe houd je de kinderen bezig als het slecht weer is? Waar moeten de kinderen naartoe? En bij veel bedrijven moet op het laatst van het jaar ook altijd veel gebeuren, waardoor wekenlang vrij krijgen voor veel ouders lastig zal zijn.” En een ander stelt: „Er zijn ook zijn zoveel ouders die zich geen vakanties kunnen veroorloven. In de zomer kun je nog met je kids naar buiten, maar in de winter als het koud en guur is krijg je ze echt niet van de bank af en die ouders kunnen dan niet zeggen we rijden/vliegen naar een warmer oord.”

Langer kerstvakantie betekent ook niet automatisch dat kinderen een eventueel virus niet aan elkaar zullen doorgeven, denken velen. „Het zal er waarschijnlijk op neerkomen dat veel kinderen in die periode gewoon naar de BSO gaan en daar zitten ze met dezelfde kinderen als op school – en vaak zelfs met meer kinderen van andere scholen – dus dat maakt geen verschil.”

Ook een kortere zomervakantie zou alleen maar tot problemen leiden, geloven veel stellingdeelnemers. „Het is nu al moeilijk om vakanties rond te krijgen verdeeld over 6 weken bij werkgevers. Dat gaat nog problematischer worden bij 5 weken. Kinderen hebben zon nodig, buitenspelen, vitamine D, tijd om klaar te zijn voor het volgende schooljaar. Daar moeten we niet aan morrelen”, klinkt het.

Ook docenten hebben volgens velen in de zomer de tijd nodig om zich voor te bereiden op het komende schooljaar. „Leerkrachten hebben een lange zomervakantie nodig om weer op adem te kunnen komen”, aldus een oud-leerkracht en ervaringsdeskundige. „In het buitenland is de zomervakantie vaak zelfs langer. De politiek zou beter naar de werkvloer moeten luisteren! Je houdt zo gewoon geen leraren meer over.”

Toch zijn er ook respondenten (19%) die wél heil zien in een herverdeling van de vakanties. „Dit is anticiperen op een eventuele nieuwe variant, dat is prima”, reageert een voorstander. „Regeren is vooruitzien! Dat de reisbranche hiertegen is, is voorspelbaar. Die denkt alleen aan de inkomsten.” „Geweldig plan”, jubelt een ander. „Eindelijk een beetje meer tijd voor leuke dingen met de feestdagen. Zes weken vakantie begint op het einde echt te vervelen. Nu kunnen de kinderen ook lekker genieten van twee keer een lange vakantie. Ouders en leraren moeten niet zeuren.”