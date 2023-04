Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian Groei van het salafisme is ernstige bedreiging voor onze samenleving

Door Afshin Ellian Kopieer naar clipboard

Salafisme raakt in vergetelheid. Salafisten willen dat we hen vergeten. We hebben het hier niet over de islam als het geloof van individuen. Salafisme is een ideologische stroming die naar de zuivere islam, de ware religie, streeft. Salafisten beschouwen slechts de leefwijze van Mohammed en de eerste drie generaties na hem als een perfecte weerspiegeling van de islam. Daarom eisen ze van moslims dat zij hun leven inrichten naar het voorbeeld van woestijnmannen die vijftien eeuwen geleden leefden.