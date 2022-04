Gaten vullen

Binnenland

Rijbewijzen Oekraïners verlopen over enkele maanden

De rijbewijzen van Oekraïense vluchtelingen in Nederland verlopen over een paar maanden. Dat betekent dat ze niet meer in Europa mogen rijden, en dat ze dus bijvoorbeeld ook niet zelf naar werk of ziekenhuis kunnen rijden of bij iemand op bezoek kunnen gaan. De overheid werkt aan een oplossing, meld...