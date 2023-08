’Bestraf wangedrag student’

Het Amsterdamse Vrouwen Corps is woedend over het seponeren van hun aangifte over de uitspraken van vier leden van het Amsterdamse Studenten Corps tijdens een lustrum-diner, weet Mevrouw Brugman.

De uitspraken waren dermate beledigend en schunnig dat herhalen ongepast is. Toch worden deze vier asocialen niet vervolgd en dat heeft dus grote frustratie tot gevolg bij de vrouwen. Begrijpelijk. Deze manlijke studenten moeten dus de elite in de toekomst worden terwijl ze door dit soort uitspraken geen knip voor de neus waard zijn. Waarom geen schadevergoeding laten betalen om dit soort walgelijke vertoningen te bestraffen. Een veroordeling door een niet capabele rechter! Mevr. Brugman, Lelystad