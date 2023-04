Premium Het beste van De Telegraaf

Door Marcel Peereboom Voller

De score van dit jaar? In één woord: mager. In twee woorden: zeer mager. Maar begrijpelijk is het wel. Nog niet zo heel lang geleden was het voor bedrijven een manier om op ludieke wijze reclame te maken, maar de 1 aprilgrap evolueert mee met onze hypergevoelige samenleving.