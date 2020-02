Uitslag Stelling: Bouw bij, in tienduizenden

De toekomst van het wonen zien de respondenten somber in. Zo denkt driekwart dat de huizenprijzen nog zullen blijven stijgen.

Een respondent noemt als oorzaak de steeds grotere woonoppervlakte die Nederlanders nodig hebben. „Veertig jaar geleden had je aan zestig vierkante meter genoeg met vier personen. Nu eist een gezin het dubbele voor een huurwoning en het driedubbele voor een koopwoning. Zo wordt Nederland inderdaad steeds voller bebouwd.”

Voorzitter Onno Hoes van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) hekelde deze week het beleid van veel gemeenten vooral te bouwen voor sociale en middeldure huur. De meeste stemmers vinden juist wel dat er vooral meer huurwoningen gebouwd moeten worden.

„Prima als er meer koopwoningen komen”, oppert een van de respondenten. „Maar een voorwaarde is wel dat die betaalbaar worden voor starters op de woningmarkt.” Een ander: „Koopwoningen voor starters en eenpersoonshuishoudens van € 230.000 moet toch haalbaar zijn? Veel starters komen in de knel. Een huur van € 1200,- is echt niet op te brengen, maar voor sociale huur verdienen ze te veel.” Een voorstander van koopwoningen ten opzichte van huur: „Kopers onderhouden hun huis veel beter dan huurders.” Een aantal respondenten vindt dat er van beide soorten woningen meer moeten komen. „Het is geen kwestie van of/of, maar van en/en”, zo merkt een van hen op. „Bouw bij, in tienduizenden.”

NVM-voorman Hoes wil ook dat er gebouwd gaat worden in het groen, zoals in het Groene Hart. Dat vindt maar een kwart een goed idee. „Nederland heeft al zo weinig groen.” Een andere stemmer vindt de Flevopolder dan ook een veel betere plek om huizen neer te zetten.

NeProm, de Nederlandse Vereniging van Projectonwikkelaars, vindt dat het Rijk weilanden moet aanwijzen voor de bouw van 100.000 huizen. Een krappe meerderheid is tegen. Iemand vraagt zich daarbij af: „Ik zie steeds zonnepanelen liggen in weilanden. Waarom zet je daar geen huizen neer en leg je die panelen op de daken?”

Wel denkt de meerderheid dat mensen in dit soort woonwijken zouden willen wonen. Een fan van nieuwbouwwijken: „Ik woon in een Vinexwijk. Ik vind het er top!”

Omdat haast is geboden, suggereert NeProm dat er concessies gedaan zouden moeten worden aan bouwbesluiten. Dat wil een grote meerderheid niet. „Een visieloze noodgreep’, zo noemt iemand het plan. „Het is veel beter om oudere wijken te herontwikkelen, dat past veel beter in de huidige tijdgeest van duurzaamheid.” Een andere respondent vindt het echter een prima plan. „Als er ook bedrijventerreinen in weilanden gebouwd kunnen worden, waarom dan geen woningen?”

Een ander plan voor het bezweren van de woningcrisis in Amsterdam zijn bouwplannen van CDA en D66 voor Almere Pampus, met een brugverbinding naar de hoofdstad. Het lijkt de meerderheid een goed plan. „Snel bouwen, met een tunnel naar Amsterdam. Ik hoop dat Nederland hier de moed voor heeft.”