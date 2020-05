Eerst nog maar even naar de Mobieltjes Dokter in Lelystad. Die zag het meteen: de volumeknop is kapot, kan vervangen worden voor € 49. Over een uurtje klaar! Als ik hem ga ophalen krijg ik te horen: „Het is maar € 30, mevrouw, we konden het onderdeel repareren, hoefde niet vernieuwd te worden”. Hulde voor de eerlijkheid van de Mobieltjes Dokter!

Maggie Meijer, Lelystad