Haar zus Sanne vond dit erg jammer voor haar en heeft alle bekenden een app gestuurd met de vraag of ze een kaart konden sturen. Resultaat 96 kaarten, cadeautjes en diverse ballonnen. Manouk super verrast en Sanne blij met het resultaat. En ik trots dat de actie zo gelukt is.

Adrie Groen, Hoorn

