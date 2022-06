’Grens tijdelijk dicht voor asielzoekers’

De chaotische toestanden bij het azc Ter Apel denkt minister Hugo de Jonge op te lossen door de 14.000 statushouders, die door gebrek aan sociale huurwoningen, nog steeds noodgedwongen in de asielopvang zitten, te plaatsen bij gemeenten in het hele land.

Daartoe is een brief uitgegaan aan de desbetreffende burgemeesters met het dringende verzoek (nog net geen verplichting), 1 op de 10 beschikbare sociale huurwoningen beschikbaar te stellen voor statushouders. Het is blijkbaar nog niet tot De Jonge doorgedrongen dat de nieuwbouw van 100.000 woningen per jaar een utopie is. Om meer ruimte te creëren voor de aanwas van nieuwe asielzoekers is het een zaak van urgentie deze zo snel mogelijk te huisvesten.

Alleen is de huizenmarkt momenteel zo overspannen, dat het een heidens karwei wordt op korte termijn dit plan te verwezenlijken. Bovendien is de dagelijkse instroom van nieuwe asielzoekers zo groot, dat gevreesd wordt dat het probleem van niet plaatsing van statushouders in huurwoningen zo in stand gehouden wordt.

Doorbreek dus die vicieuze cirkel en sluit tijdelijk de grenzen voor nieuwe asielzoekers en richt je alleen op het bestaande probleem van de 14.000 statushouders en maak vaart met de uitzetting van asielzoekers, die hier niets te zoeken hebben. en alleen maar narigheid veroorzaken. Want we zijn maar een klein land en kunnen niet de ellende van de hele wereld op onze schouders nemen.

Frans Boomer, Nieuwegein