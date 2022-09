Premium Het beste van De Telegraaf

Column Eddy Terstall Blijf oproepen tot een eerlijke verdeling van de tros bananen

Door Eddy Terstall Kopieer naar clipboard

Wat is de taak van een gezonde overheid? Of beter: wat zijn de taken in volgorde van belangrijkheid? Het hoogste op de lijst lijkt mij toch veiligheid voor de burgers te staan. Veiligheid in allerlei opzichten. Economische veiligheid is een heel belangrijke veiligheid. Je moet als burger eten, onderdak en zorg kunnen betalen.