’Vele partijen onwerkbaar’

We hebben nu al moeite om een coalitie te vormen. De huidige coalitie heeft er al 300 dagen over gedaan. Zou het daarom niet verstandiger zijn tegen die tijd dat er verkiezingen zijn, om alle lijsttrekkers in een Zwitserse berghut op te sluiten, en ze er pas uit te laten wanneer elke partij drie werkbare coalitievarianten met elkaar hebben uitgewerkt. De kiezer krijgt vooraf dan een beter beeld van zijn stemkeuze. Ook zal die verkiezingscocktail dan iets beter weg te drinken zijn dan nu vaak het geval is.

Mario Verhees, Asten