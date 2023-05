Nederigheid heeft plaatsgemaakt voor sluwheid

Er ging een schok door de Randstad én politiek Den Haag toen nieuwkomer BBB in maart bij de Statenverkiezingen een monsterzege behaalde. De partij van boegbeeld Caroline van der Plas werd in één klap in alle provincies de grootste, een ongekend succes. Politici van andere partijen toonden zich nederig. Premier Rutte sprak van ’een onmiskenbaar signaal van de kiezer’. Die kiezer had tabak van de opeenstapeling van Haagse crises, van stikstof tot asiel, en sprak met de proteststem zijn ongenoegen over het politieke onvermogen uit.