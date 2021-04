’Smeets moet ontslag indienen’

Verschillende minderjarige jongens hebben hem aan de schandpaal genageld vanwege grooming. Sigrid Kaag kondigt al direct een onderzoek aan en laat daarbij doorklinken dat in de partij geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag. En of het nu wel of niet waar is, dergelijke berichtgeving is absoluut 'killing'. Daar kun je je al niet meer tegen verdedigen en zeker niet als ook nog het betreffende email-verkeer 'op straat ligt'.

Of dat ook nog gaat leiden tot aangiftes en strafrechtelijke vervolging moet nog blijken. Smeets is nu al zodanig beschadigd dat hij nog maar één ding kan doen. Zijn ontslag indienen en de luwte zoeken. Hij is volledig ongeloofwaardig geworden.

Jan Muijs,

Tilburg