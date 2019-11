’We staan niet stil bij wat een goed leven is’

„Van alle kanten wordt ons toegeschreeuwd dat we aan onze gezondheid moeten werken. Is het niet vanuit de overheid, met campagnes tegen roken en alcohol, dan gebeurt het wel via reclames die met hypergezonde rolmodellen het ideaalbeeld voor ons bepalen. Of via apps, die je vermanend alarmeren dat je vandaag te weinig stappen hebt gemaakt, te weinig calorieën hebt verbrand of op een andere manier bezig bent vroeg en akelig dood te gaan. Gezondheid is haast een religie geworden, een geloof in maakbaarheid, in de illusie dat als je je lichaam maar onder controle hebt, je ook je leven controleert. Het is een verlangen naar zuiverheid van dat lichaam, naar een optimalisatie ervan, alsof het een soort machine is, in de hoop dat je daarmee ook al het andere optimaliseert: dat je succesvoller wordt, gelukkiger en eindelijk je dromen gaat waarmaken.