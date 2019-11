’Een keer per jaar even geen grenzen’

Justine Pardoen

„Natuurlijk verwennen we onze kinderen met Sinterklaas. Dat is de hele clou van dat feest. Die roe en die zak, en dat gedoe met bangmakerij over mee op de boot naar Spanje, dat wordt juist lekker dik aangezet (en blijven doen!), zodat je als ouders zelf the good guy kunt spelen en het juist heel erg goed kunt maken met extra verwennerij! Hup, verwennen dus, die kinderen. Het hele jaar door voeden we al gewoon netjes op. Streng of minder streng, maar in ieder geval met allerlei begrenzingen en beperkingen. Het idee dat ouders dat tegenwoordig niet meer doen, is net zo’n fabeltje als dat het paard over de daken loopt. Natuurlijk voeden ouders op. Met vallen en opstaan, maar zo gaat dat nou eenmaal. Als je het kunt, zijn ze de deur uit.