’Kernreactor in een vol land?’

.Daarmee kan tegelijk CO2 worden afgevangen. Hopelijk legt dat een bom onder het uit het oogpunt van CO2-reductie volslagen idiote idee van houtverbranding in biomassacentrales. In deze discussie laten de voorstanders van kerncentrales zich met enig recht ook steeds duidelijker horen. Maar laten we, voordat er ook maar één stap in die richting is gezet, beginnen met een open discussie om te bepalen waar in dit overbevolkte Nederland deze kerncentrales moeten worden gebouwd en dat wettelijk vastleggen.

J.C. Reinders, De Kwakel