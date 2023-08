Brief 3 ’Topcrimineel maakt de dienst uit’

Hoe kun je medewerkers beter desillusioneren dan op deze manier? Daarnaast drijf je de zwakkere bewakers in de handen van criminelen omdat zij geen steun ervaren. Het lijkt mij dat de minister van Justitie deze man direct moet ontslaan. Hoe is het mogelijk dat die crimineel zoveel macht heeft? Ik zou zeggen dat als hij medewerkers bedreigt, hij een afranseling verdient, want justitie (inclusief dus rechters) is kennelijk niet bij machte dit gedrag te keren.

J.G. van Haalen