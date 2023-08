’Frans Timmermans ’back in town ’

We kunnen er niet meer omheen. Frans Timmermans is verkozen tot het nieuwe boegbeeld van de PvdA en GroenLinks-combinatie. Je voelt het al aan. Onheil komt nooit alleen. Zo laat hij nu al weten dat de NAVO-norm voor de defensie-uitgaven bij wet moet worden vastgelegd op de afgesproken 2% van het bruto binnenlands product. Waar hij altijd falikant tegen is geweest. Je kunt ook weer merken dat het verkiezingstijd begint te worden, waarmee zijn aversie tegen de VVD in woord en gebaar toeneemt. Frans gaat ons nog meer versteld doen staan. Zoveel is wel zeker.

Jan Muijs, Tilburg