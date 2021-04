Interviewen met een brok in mijn keel

Amsterdam - Als medisch verslaggever kom ik veel met de dood in aanraking. Honderden mensen heb ik geïnterviewd die het einde van hun leven naderden. Velen proberen met nieuwe behandelingen, chemo of bestraling extra tijd te kopen. Ik herinner mij de uiterst charmante ongeneeslijk zieke Leon Linders bij wie de prostaatkanker te ver gewoekerd was. „Ik leek wel een dalmatiër op de scan”, zei hij, verwijzend naar de vele vlekken in de botten. Hij was de eerste patiënt in ons land met een behandeling met het radioactieve radium-223 chloride, bedoeld om de pijn te verminderen en het leven te verlengen.