Ombudsman: Wat heb ik hieraan?

Maar als hij de scooter bij Domeinen wil ophalen blijkt het geen goede koop. Het accupakket mist namelijk. Samir baalt als een stekker en wil zijn geld terug. Wat heeft hij nou aan elektrische scooter zonder accu?

Hij dient een klacht in bij Domeinen. Zij hebben toch ook gezien dat het accupakket mist? Dat hadden ze toch kunnen vermelden bij de advertentie in de catalogus?

Domeinen vindt van niet en houdt Samir aan zijn aankoop.

Ze verwijzen naar hun algemene voorwaarden, waar Samir mee akkoord ging toen hij de scooter online kocht. In die voorwaarden staat dat Domeinen niet verantwoordelijk is voor de technische staat van de voorwerpen die zij verkopen. Samir kocht de scooter zoals deze in de catalogus stond. Het risico dat er iets ontbreekt, is voor hem, zegt Domeinen.

Samir neemt contact op met ons en collega Maarten* pakt zijn zaak op. Hij begint een onderzoek en vraagt bij Domeinen om informatie. Onder andere over hun taxatie van de scooter.

Als Maarten foto’s van Domeinen ontvangt ziet hij er een aantal tussen zitten waar duidelijk een accupakket ontbreekt. Domeinen wist dus dat het accupakket ontbrak, maar die foto’s stonden niet in de catalogus. Dat hoort toch niet, vraagt Maarten aan Domeinen. Er staat belangrijke informatie op die foto’s. Dan had Domeinen die toch ook moeten delen?

Onvolledig

Uiteindelijk is Domeinen het daar mee eens. Na ons onderzoek zien ze dat de advertentie in de catalogus onvolledig was. Zonder die foto van de scooter met het missende accupakket had Samir nooit kunnen weten dat het ontbrak. Daarom ontbinden ze de koop en krijgt Samir zijn geld terug.

Eind vorig jaar heb ik over een soortgelijke zaak contact gehad met de staatssecretaris van Financiën.

Ik heb toen verteld dat het belangrijk is dat Domeinen burgers duidelijk informeert. In dit geval is dat niet gebeurd.

Hoewel het goed is dat Domeinen uiteindelijk erkende dat zij een fout maakte, vind ik het kwalijk dat zij niet zelf tot die conclusie konden komen.

* Niet de echte naam

