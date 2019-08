Het pittoreske Franse platteland kan nogal wat hinder geven

De affaire rond haan Maurice – Momo voor intimi – maakte het probleem duidelijk: het pittoreske Franse platteland en zijn bewoners kunnen nogal wat hinder geven. Een stel uit de buurt van Limoges kocht een tweede huis op het fraaie Île d’Oléron voor de westkust. Van genieten was weinig sprake, want de haan van de buren gooide roet in het eten. Het echtpaar stapte vanwege zijn gekraai zelfs naar de rechter, die in september uitspraak doet.