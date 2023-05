’Vakman Slot maakt Feyenoord kampioen’

Ze laten zich vol tatoeëren, dragen horloges van tonnen, wisselen regelmatig van haardracht, waarbij het ene kapsel nog gekker is dan het andere en het ergste is dat ze op handen gedragen worden. Uitschieters zijn Messi en Ronaldo. Wat die aan geld opstrijken is onvoorstelbaar. Maar ook Ajaxieden worden overbetaald, zeker afgemeten tegen de resultaten van afgelopen jaar. Een lichtpunt in deze waanzinnige geldrace is Arne Slot. Hij heeft met een groep redelijk verdienende voetballers het beurs genoteerde Ajax verslagen. Daarmee aantonend, dat resultaten ook behaald kunnen worden met bezieling en vakmanschap.

Bert Osendarp, Irechek