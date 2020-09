’Eigen bijdrage voor ziekenhuis goed plan’

D66 wil het eigen risico afschaffen maar wel een eigen bijdrage per ziekenhuisbehandeling invoeren van 100 euro. Aan de ene kant is de drempel van het huidige eigen risico te hoog, vooral omdat na een ziekenhuisbezoek dit bedrag van 385 euro vaak al op is. Aan de andere kant is er vervolgens geen enkele stimulans meer voor gepast gebruik van de kostbare ziekenhuiszorg. Door de spreiding van dit bedrag over het jaar worden mensen meer geprikkeld om na te denken over verantwoord gebruik en zouden de zorgkosten omlaag kunnen.

Een goed voorstel wat nader onderzoek verdient, want doorgaan op de huidige manier drijft de kosten alleen maar verder op.

Jan Pronk, Beverwijk