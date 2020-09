Brief 2 ’Links verhoogt lasten in Amsterdam’

Vreemd want wie kiest in Amsterdam? De Amsterdammers en veel tijdelijke inwoners (studenten). Ze kiezen voor links en D66 doet mee in de coalitievorming. Met een links bestuur weet je waar je aan toe bent. Betalen! Nu ook linkse liberalen moeten meebetalen worden ze kennelijk wakker. Eigenaren van onroerend goed in Amsterdam zijn nooit veilig geweest. Door de ozb-verhoging wordt o.a. huren in Amsterdam nog duurder, maar daar heeft het linkse gemeentebestuur geen boodschap aan.

J.A.A. Goossens, Zwaanshoek

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: