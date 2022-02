Uitslag Stelling: ’MeToo zal niet verdwijnen’

Het initiatief van het kabinet komt na The Voice-gate, het vertrek van Marc Overmars en voormalig Tweede Kamerlid Gijs van Dam (PvdA). Een tegenstander verwoordt z’n afkeer zo: „Zonde van de tijd en het geld. We hebben in dit land grotere problemen dan dit, denk aan corona, asielzoekers, aardgas en oorlogsdreiging.” Een ander meent: „Het hangt er helemaal vanaf hoeveel ambtenaren mevrouw Hamer hiervoor nodig heeft, kortom hoeveel geld dit de belastingbetaler gaat kosten.”

Slechts twee derde van de deelnemers vindt oud SER-voorzitter Mariëtte Hamer de bij uitstek geschikte persoon om dit onderzoek te gaan doen. Bijna niemand heeft er vertrouwen in dat Hamer in het onderzoek de onderste steen boven gaat krijgen. Een flink aantal stemmers heeft moeite met de PvdA-signatuur van de commissaris. „Weer een PvdA’er die een hoge functie krijgt”, zo klaagt een respondent. Een cynicus: „Welja, laten we nog meer aandacht besteden aan dingen die jaren geleden zijn gebeurd. Dit is het zoveelste goedbetaalde baantje dat helemaal niets bijdraagt.”

De meeste stemmers vinden het goed dat er momenteel veel aandacht is voor MeToo. Aan de andere kant vinden de meesten de ongewenste intimiteiten geen groot maatschappelijk probleem. Een respondent schrijft: „Ik twijfel erover of het echt een heel groot maatschappelijk probleem is. Maar als het gebeurt, dan staat het hele land op zijn kop.”

Een andere respondent vindt ook dat het ’te groot’ wordt gemaakt. „Je zou dit soort problemen moeten oplossen buiten de media. Overmars heeft bijvoorbeeld een geestelijk probleem en moet deskundige hulp hebben, in plaats van aan de schandpaal genageld te worden.” Anderen hekelen ook de grote aandacht die er voor deze schandalen is. Een van hen: „We moeten niet doorslaan en mensen kapotmaken voor er onderzoek is gedaan. Straks kun je geen compliment meer maken tegen een vrouw over haar uiterlijk.”

Wel vindt een overgrote meerderheid het goed dat het grensoverschrijdende gedrag van hooggeplaatste personen nu naar buiten komt. „Hooggeplaatste personen moet je hiervoor dubbel straffen. Zij hebben ook nog eens een machtspositie. Een regeringscommissaris gaat deze mensen natuurlijk nooit aanpakken”, klinkt het. Verder verwacht bijna iedereen dat er nog meer MeToo-achtige schandalen onthuld zullen worden. „Dit is echt nog maar het topje van de ijsberg.”

Bijna niemand gelooft dat ondanks alle aandacht en maatregelen er een einde zal komen aan MeToo-incidenten. „Dit krijg je nooit de wereld uit, dit is al zo oud als de mensheid”, stelt een deelnemer. Een ander valt bij met: „Dit is eenmaal de natuur, dit gaat nooit weg. En laten we niet doorslaan en het elke keer zien als een ongewenste intimiteit zien als iemand een arm om een ander heenslaat.” Wat zal helpen, is het strafrechtelijk vervolgen van daders van grensoverschrijdend gedrag, denken de meesten. De meerderheid van de stemmers vindt dat het sturen van bijvoorbeeld dickpics bestraft moet worden.