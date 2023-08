’Eigen bronnen gebruiken’

Er zijn eigenlijk alleen maar voordelen, vinden de meeste deelnemers. Eigen winning van olie en gas maakt ons land ’minder afhankelijk en het is minder belastend voor het milieu’. Volgens bijna alle stellingnemers is het zorgelijk dat Nederland afhankelijk is van gas uit andere landen. Wel komt er een kanttekening: „Alle schade die door deze winning wordt veroorzaakt aan milieu, burgers en leefomgeving moet volledig op het bordje terechtkomen van de gas- en oliemaatschappijen en de investeerders.”

Sommige deelnemers vinden zelfs dat Nederland helemaal onafhankelijk zou moeten zijn, zoals blijkt uit deze reactie: „We moeten in ons eigen voedsel kunnen voorzien, in onze eigen medicijnen, onze kleding, onze energie.” Toch zijn er ook mensen die vrees hebben dat boringen niet goed gaan: „Kijk maar eens naar wat de gevolgen zijn in Limburg en Groningen, dat moet je niet ook willen in de Noordzee.”

Bijna driekwart vindt dat de overheid meer moet investeren in alternatieve oplossingen. Maar, zegt de meerderheid, we moeten ’geen oude schoenen weggooien voor we nieuwe hebben’ en vooral niet kernenergie op één hoop gooien met wind- en zonne-energie. Er zijn veel voorstanders van het bouwen van nieuwe kerncentrales, terwijl windmolens sceptisch bekeken worden. Die ’verpesten de leefomgeving en zijn nooit rendabel te krijgen’.

Sommigen zien wel wat in een combinatie: „Groene energie uit wind en zon, productie van groene waterstof drastisch opvoeren en energie uit fossiele brandstoffen van Nederlandse bodem als back-up.”

De vraag of onze maatschappij op de lange termijn zonder fossiele brandstoffen zou moeten draaien, verdeelt de deelnemers. De helft vindt dat niet wenselijk, 35% wil wel van fossiel af. Op de vraag of we olie en gas moeten winnen, antwoordt een deelnemer: „Natuurlijk niet, de wereld staat in de fik.” Een ander vult aan: „Energietransitie is noodzakelijk, gas- en oliewinning vertragen dit proces.” Wat veel mensen zeggen, is dat het een kwestie van tijd is, maar dat we tot dan realistisch moeten zijn: „In de toekomst willen we van fossiele energie af, maar dat is een pad dat de regering dient uit te werken en daar past het tijdelijk uit eigen bronnen gebruiken van fossiele brandstof heel goed in.”

Bijna 80% van de deelnemers maakt zich veel (40%) of een beetje (37%) zorgen over de komende winter: „Afgelopen winter hebben wij de kachel niet aan kunnen doen en er zaten steenkoude dagen bij waarbij wij zelfs binnen in huis een dikke, warme winterjas moesten dragen. Wij maken ons zeer veel zorgen dat we dit aankomende winter ook moeten doen.” 89% probeert te besparen op energiekosten. Voor de meeste deelnemers is het drukken van de kosten hiervoor de reden, maar 22% zegt dat ook het klimaat meespeelt bij het besparen op energie. Een aantal mensen kent niet anders dan dat je zuinig bent: „Ik ben opgevoed met het idee dat je niet alles zomaar weggooit of onnodig verbruikt”, zegt een deelnemer. „Deuren dicht, geen onnodig licht aan en dikke trui als het koud is.”