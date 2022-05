’Transgenderwet invoeren? Totale onzin’

Een aantal lezers is geen grote tegenstander. Zo heeft Susanwh heeft er geen problemen mee: „Dan gewoon maar helemaal geen geslacht meer vermelden. Ik begrijp het probleem niet zo.” Nico Niemand vindt dat ook een makkelijke oplossing: „Zet gewoon niks in de registratie, stoot je ook niemand tegen het hoofd.”

Johanvanderman1001 zegt: „Dit valt bij mij onder de categorie, het zal me een rotzorg zijn. Natuurlijk zijn er betuttelaars die er wel problemen mee hebben. Maar ik laat liever iedereen in hun waarde, leef en laat leven het leven is al kort genoeg, waarom moet je je hier weer druk om maken , waarom weer die bemoeizucht over het leven van een ander? Zolang ik er geen hinder van heb en ik zie niet hoe dat kan gebeuren, schouders ophalen en lekker verder gaan met mijn leven.”

Awkut Hepap sluit zich grotendeels bij Johanvanderman1001 aan: „Ik vraag me af waarom jullie zelfs hierover je zo vreselijk druk maken. Van mij mag iedereen dat in zijn paspoort laten veranderen, geen probleem want ik heb er toch geen last van? Voorwaarde is natuurlijk wel dat ze de kosten van die paspoortverandering zelf betalen.”

Johannes Particulier zegt: „Iedereen heeft het recht om zich te voelen hoe je wil. Maar niemand heeft de plicht om de gekkigheid van anderen te moeten accepteren.”

’Idioten op het binnenhof’

Daarmee is het wel grotendeels gedaan met het begrip. Degroot42 reageert bijvoorbeeld o p Awkut Hepap: „Jij hebt er geen probleem mee, maar ik wel. Omdat die idioten daar op het Binnenhof niks anders te doen hebben? Ga eens regeren!”

En niet alleen is het voor sommigen een politieke kwestie. Ook is het voor een aantal een meer principiële situatie: „Een man is een man, een vrouw is een vrouw. Meer smaken zijn er niet en hoeft ook niet. Ook met dat geslacht kan je jezelf zijn”, meent bijvoorbeeld peterklaar. Hij vindt veel gelijkgestemden: „Heel simpel, nee. Word je als man geboren en je wil een vrouw worden, je bent en blijft genetisch gezien, altijd een man”, stelt brulboei. Hij vervolgt: „Tuurlijk heeft ieder het recht zichzelf te zijn, maar morrel niet aan de geslachtelijke genetica. Als je als man bent geboren, zal je dat altijd blijven, zelfs na een geslachtsverandering blijf je genetisch gezien, toch een man.”

Reiniervw trekt die lijn verder: „Als deze totale onzin zomaar kan, wil ik er ook nog één in de mix gooien. Ik wil mijn leeftijd veranderen, ik voel me 66 jaar en 10 maanden, dus heb ik nu recht AOW en pensioen.” R Ationeel zegt:„Het enige wat ze bereiken is meer discriminatie.”

Skalava48 zegt: „Dit land is totaal doorgedraaid, je bent wie je bent en zo ben je geschapen en ter wereld gekomen. Maar door al die wollensokkenprogramma’s dat je hersenspoelt om een ander geslacht te nemen.” Misschien wel de grootste tegenstander is Ed-Haarlem: „Soms, heel soms, dan denk ik wel eens... kom op Poetin, stoot ff door naar Nederland. Dan zijn we in 1 klap van al doe idioterie af.”