Stigmatiseren of benoemen?

’Een ramp voor het land is een zegen voor de krant.’ Aan dit oude journalistieke adagium moet ik geregeld denken sinds een links stadsbestuur is aangetreden in Amsterdam. Van megalomane verkeersplannen tot astronomische parkeertarieven; en van het verwijderen van de iconische Iamsterdam letters – die zouden staan voor verwerpelijk individualisme – tot het in de watten leggen van afgewezen asielzoekers. Onze stadsredactie tikt de vingers blauw met alle gekkigheid die in de Stopera wordt bedacht.