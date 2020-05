Het is toch een mooie Songfestivalweek!

Mijn hart huilt dat het Eurovisie Songfestival (ESF) niet doorgaat. Dinsdagavond zou de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 2020 zijn geweest in Rotterdam Ahoy. Donderdag zou de tweede halve finale zijn en zaterdag de finale. In plaats daarvan is Ahoy deze week leeg. De kroegen, die zouden uitpuilen met gasten die mee zouden zingen en vooral luid en duidelijk commentaar zouden geven op de deelnemende artiesten, de liedjes, de acts en zeker ook de kleding, zijn deze week leeg.