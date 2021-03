Uitslag Stelling: Meer inspraak voor burgers

Volgens een adviescommissie onder leiding van oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer zou er een burgerforum moeten komen dat bij elkaar komt om advies te geven over beleidsplannen. Een prima idee, vindt 54 procent van de stellingdeelnemers. „Lijkt me een goede bijdrage aan de democratie. Ik zou er graag aan deelnemen!”, reageert een enthousiaste respondent.

Wel moet dit forum zorgvuldig worden samengesteld. Zo zegt iemand: „Deze personen moeten uit alle provincies komen, vooral geen oververtegenwoordiging uit de Randstad”, zegt iemand. Deze voorwaarde wordt vaker genoemd: „Als er mensen uit alle provincies, maar ook uit alle lagen van de bevolking en leeftijdscategorieën meedoen heeft dit kans van slagen”.

Voorstanders stellen dat dit de band tussen kiezer en gekozene kan versterken. „De politiek staat veel te ver van burgers af, het wordt tijd dat er een geluid komt van de gewone burger”, aldus een stemmer. Ook denken velen dat dit onvrede in de samenleving deels kan wegnemen. Een reactie: „De burger wordt niet gehoord bij de klimaatpolitiek. Het zijn vaak onderonsjes tussen de activisten en belanghebbenden. Hoogste tijd voor meer inbreng van alle burgers!”

Dat burgers meer inspraak moet krijgen, daar is 86 procent het mee eens. Echter denken velen van hen dat een burgerforum niet het juiste middel is. Slechts een derde denkt dat zo’n forum invloed kan hebben op het regeringsbeleid: „Dit werkt alleen als de daar genomen besluiten ook afgedwongen kunnen worden. Anders is het een fopspeen”. Velen denken er net zo over. Door van tevoren vast te stellen wat er met het burgeradvies gedaan wordt kan worden voorkomen dat, zoals een deelnemer het verwoordt, ’de regering zal shoppen in adviezen en dan claimen naar het volk te luisteren’.

Het merendeel (84 procent) vreest toch dat als er al een burgerforum komt, dit vooral ‘voor de bühne’ zal zijn en het advies in de bureaulade zal verdwijnen. „Een burgerforum is een wassen neus, op gemeentelijk niveau is dit het al. Degenen die hier gekozen zijn, zijn belanghebbenden die er hun eigen zaken en ’vriendjes’ promoten.” Een ander denkt: „Het wordt erg moeilijk om een juiste afspiegeling van de gehele bevolking bij elkaar te krijgen. Liever een referendum”, is een veelgehoorde mening. „Een bindend referendum zou bij ingrijpende (regionale) plannen beter zijn. Maar dan zou de Randstad bijvoorbeeld niet moeten kunnen meepraten over zonneparken of windmolens in regio's. Alleen voor betrokkenen.”

Men verwacht in ieder geval niet dat het nieuwe kabinet dit advies voor een burgerforum zal overnemen. „Omdat D66 het referendum ook al heeft afgeschaft, zal deze roep om meer inspraak ook niet worden gehoord.“ Volgens tegenstanders is dat maar goed ook. Er wordt al genoeg gepraat, vindt deze groep. „Een burgerforum wordt de zoveelste club die in de pan met soep ’mag' roeren”. Deze stemmers noemen dit ’nodeloos vertragend’ en ’onoverzichtelijk’. En bovendien: „De Kamer is gekozen door de burgers en is een afspiegeling van de maatschappij”.